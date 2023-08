Il litigio si trasforma in un'aggressione: nipote sferra un pugno alla zia

Nel pomeriggio di giovedì 10 agosto una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Fiorentina per la segnalazione di una lite in strada tra un uomo e una donna. I poliziotti intervenuti sul posto, dove nel frattempo era giunta anche un'ambulanza del 118, hanno ascoltato i testimoni, appurando che la discussione passata alle vie di fatto era avvenuta tra zia e nipote, entrambi nordafricani.

Quest'ultimo all'arrivo della pattuglia si era già allontanato. La donna ha riferito agli agenti che il nipote per futili motivi le aveva sferrato un pugno procurandole un taglio all'altezza del sopracciglio, e che per tale aggressione era intenzionata a sporgere denuncia. I poliziotti le hanno consigliato di ricorrere alle cure mediche e poi recarsi successivamente in Questura per sporgere denuncia dei fatti, allegando a riscontro della segnalazione il certificato medico rilasciatole dal Pronto soccorso sull'entità della ferita e sulla prognosi di guarigione.