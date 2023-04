In quattro pestano un uomo: 27enne salvato dall'intervento della Polizia

Nel pomeriggio di lunedì 24 aprile la Polizia è intervenuta in via Vespucci per una rissa tra stranieri. Sul posto la Sala operativa della Questura ha dirottato due equipaggi della Squadra Volanti, che hanno bloccato quattro tunisini tra cui un 15enne, che stavano percuotendo un loro connazionale di 27 anni. I 4 sono stati accompagnati in Questura per le procedure di polizia giudiziaria: fotosegnalamento e compilazione dei verbali con cui sono stati denunciati per lesioni aggravate.

L' aggredito è stato accompagnato dal personale sanitario al Pronto soccorso di Cisanello, dove è stato medicato e dimesso con prognosi di 7 giorni. I motivi della rissa, secondo la vittima, sono screzi personali: gli investigatori della Questura attraverso le indagini stanno verificando se ci siano anche attriti per questioni legate allo spaccio di stupefacenti.