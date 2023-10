Aggredito dopo essere intervenuto in difesa del figlio: cade e si frattura una gamba

Accesa lite in strada all'ora di pranzo in via Garibaldi a Pisa dove è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Questura. Sul posto gli agenti hanno identificato padre, ferito ad una gamba, e figlio.



Dalla ricostruzione dei fatti il genitore era sceso in strada in soccorso del ragazzo che stava avendo un diverbio con un soggetto, il quale ha aggredito il padre per poi fuggire a piedi.ll malcapitato genitore, a causa della caduta rimediata nel corso della colluttazione, ha riportato la frattura della gamba. I poliziotti hanno così chiamato l'ambulanza e hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'aggressione.