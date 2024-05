Follia distruttiva nel condominio: l'arresto con il taser chiude l'incubo

Spalla a spalla in tre, per tenere in piedi la porta blindata divelta che li divide dall'aggressore armato di martello. Sono stati momenti di terrore quelli di stanotte, in un piccolo condominio dell'hinterland pisano, fino all'arrivo dei Carabinieri della Compagnia di Pisa, che hanno arrestato l'uomo, un 50enne di origini straniere, vicino di casa delle vittime. Nell'operazione uno dei militari è anche rimasto ferito.

Un incubo, quello della famiglia proprietaria dell'appartamento, che andava avanti da anni, con una sequela di denunce sporte nel tempo. "Siamo grati ai Carabinieri per l'intervento, che ha scongiurato conseguenze peggiori", commenta l'avvocato Rosita Magli, legale che segue la famiglia, mentre insieme ai suoi assistiti formalizza l'ultima querela, stamani 22 maggio. Da mesi la famiglia non vive più nella casa in questione per paura di conseguenze. In particolare, da dicembre scorso, a vivere il forte disagio di aver dovuto lasciare l'abitazione è stata una donna di 90 anni.

Questa notte, come anticipato, si è verificato uno degli episodi già denunciati altre volte, poi sfociato nella violenza. Secondo la ricostruzione fornita ai Carabinieri, un membro della famiglia si era recato insieme ad un amico presso la casa per verificare lo stato della stessa, dati i danneggiamenti che continuano a ripetersi. Sul posto è stato così verificato che la porta d'ingresso blindata era stata abbattuta. La chiamata ai Carabinieri è stata inevitabile, visti anche i trascorsi. Nel mentre, arriva anche un altro familiare, con i tre che a questo punto decidono, pur molto preoccupati, di rimanere in casa per tutelare il bene.

Intorno alle 2 di mattina, il 50enne sarebbe tornato. Secondo la ricostruzione ha preso a colpire a martellate la porta tenuta in piedi dagli inquilini per proteggersi. I militari erano pronti a intervenire: hanno prima intimato all'uomo di fermarsi e di lasciare l'oggetto in mano, poi sono stati costretti a usare il taser in dotazione con scariche di avvertimento. A quel punto, pur con la resistenza offerta, l'indagato è stato bloccato e arrestato. Per lui ora le accuse sono di atti persecutori, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.