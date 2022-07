Aggressioni agli autisti: "La soluzione esiste e sono le cabine guida chiuse"

Lo Sportello salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Cub Pisa condivide ed appoggia una lettera aperta di un dipendente sul problema di sicurezza per gli autisti degli autobus, spiegando quali potrebbero essere le misure di tutela per i lavoratori.

"A seguito dell'ennesimo episodio di violenza ai danni di un autista di Autolinee Toscane - si legge nella nota - gli autoferrotranvieri non possono più limitarsi alle semplice proteste sui social e sulle chat, devono prendere direttamente l'iniziativa". La soluzione sarebbe "la chiusura delle cabine guida". "Sono all'ordine del giorno - insiste - le aggressioni ai danni degli autisti che al contrario di altre figure professionali non hanno le necessarie tutele. Ma al contempo il problema è anche di natura sociale, i servizi pubblici in alcune ore e tratte sono ormai ridotte alla stregua di una corriera in terra abbandonata. Qualcuno invoca ordine e repressione, noi pensiamo che si debba partire da scelte semplici come la riduzione degli orari di guida, la chiusura delle cabine guida, un dispositivo di sicurezza che colleghi l'autista con una centrale operativa, una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza che parta dalla valorizzazione del trasporto pubblico e del suo personale. Di questo vorremmo si parlasse pubblicamente senza limitarci ai soli fatti di cronaca"