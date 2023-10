Rilievi sulla gradinata dell'Arena Garibaldi, Latrofa: "Il Comune pagherà i lavori necessari alla messa in sicurezza"

Rilievi, verifiche e prove tecniche in corso. La gradinata dell'Arena Garibaldi è sotto la lente d'ingrandimento dei funzionari del Comune e dei tecnici di una ditta incaricata da Palazzo Gambacorti di svolgere una perizia accurata per valutare lo 'stato di salute' del settore dello stadio cittadino. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di martedì 24 ottobre, quando sotto il violentissimo acquazzone che ha investito la città una porzione della gradinata è rovinata a terra, fortunatamente senza causare danni ai tifosi che stavano prendendo posto per assistere alla sfida dello Sporting Club contro il Lecco.

Nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 30 ottobre il capogruppo PD Matteo Trapani, attraverso un question time, ha chiesto all'assessore all'edilizia sportiva Raffaele Latrofa un aggiornamento sulle azioni messe in atto dall'amministrazione per valutare i problemi della gradinata e le possibili conseguenze. "Fortunatamente il cedimento della struttura della gradinata è stato di entità molto ridotta - ha spiegato Latrofa - parliamo di circa 40 centimetri quadrati. Per garantire la sicurezza degli spettatori e di tutto il personale al lavoro in quel momento allo stadio, d'accordo con il comandante dei Vigili del Fuoco e con le autorità coinvolte nella Commissione provinciale di vigilanza, è stata presa la decisione di sistemare i tifosi nelle cinque file più basse del settore e in una piccola parte della sesta e della settima, evacuando la parte di gradinata prossima alla curva sud".

Questo il riepilogo dei fatti avvenuti sei giorni fa. Poi Latrofa si è soffermato su ciò che è avvenuto dopo: "Il Comune ha incaricato una ditta esterna di svolgere una perizia accurata sull'intero settore. Saranno effettuati rilievi distruttivi, non distruttivi e strutturali, in modo da poter redigere un documento formale da presentare alla Commissione provinciale". Nell'immediato però il Comune e le autorità della Commissione sono chiamati a decidere le modalità per l'ingresso del pubblico in occasione della prossima partita casalinga dei nerazzurri, in programma sabato 4 novembre alle 14.

"Per quella gara - ha puntualizzato l'assessore Raffaele Latrofa - proporremo di adottare nuovamente la soluzione posta in essere sei giorni. Cioè consentire l'ingresso esclusivamente ai 985 abbonati di gradinata, bloccando in questo settore la vendita di altri tagliandi e sistemando i tifosi nelle cinque file più basse. Una soluzione transitoria che anticipa quella che porteremo all'attenzione della Commissione una volta che avremo in mano i risultati della perizia in corso".

Sulla base delle evidenze segnalate dalla ditta incaricata dei rilievi "sarà stilato anche un programma di lavori - ha concluso Raffaele Latrofa - per i quali saranno impegnati fondi comunali. Se si renderanno necessari degli interventi per garantire la sicurezza e l'agibilità dell'Arena Garibaldi, il Comune non si tirerà indietro". "E' importante che l'amministrazione si faccia carico degli eventuali lavori - ha chiosato Trapani dai banchi dell'opposizione - ma è altrettanto opportuno sottolineare che interventi di questo tipo dovrebbe avere carattere preventivo, e non emergenziale. Pisa e il Pisa meritano uno stadio sicuro ogni giorno dell'anno".