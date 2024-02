Stop alle regole europee che impongono di lasciare terreni incolti e alla concorrenza sleale dei paesi extra UE, introducendo il principio di reciprocità per fare in modo che tutti i prodotti che entrano nell’Unione rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno. Sono due dei temi più caldi affrontati durante gli incontri sul territorio promossi da Coldiretti Pisa. L’agricoltura è un volano importante per l’economia pisana con oltre 3mila imprese agricole e oltre 3.500 occupati diretti, quasi 160 milioni di euro di esportazioni ed un impatto economico delle produzioni DOP e IGP di 60 milioni di euro. Grande fino a qui la partecipazione delle imprese.

"L’aumento dei tassi di interesse, i costi di produzione aumentati a causa delle guerre, l’inflazione che riduce il potere di acquisto e le conseguenze di alcune scelte sbagliate dell’Unione Europea - spiega Marco Pacini, Presidente Coldiretti Pisa - stanno determinando situazioni di difficoltà in numerose aziende. Sono necessari alcuni interventi che rispondano innanzitutto alla difesa del reddito delle aziende agricole. Come richiesto nei mesi scorsi è importante poter ripristinare l’esenzione Irpef agricola e lo sgravio contributivo per le nuove imprese agricole aperte da giovani. Importante l’annuncio dell’inserimento nel Milleproroghe della proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione per i mezzi agricoli, come richiesto da Coldiretti. Ma serve lo stop anche alle vendite sotto i costi di produzione e più controlli contro le pratiche sleali".

Dopo aver ottenuto la deroga di seminare i terreni incolti, lasciati a maggese, all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina anche per rispondere ai bisogni produttivi di grano principalmente, Coldiretti Pisa chiede ora la "definitiva cancellazione di una regola europea che favorisce, di fatto, le importazioni di prodotti dall’estero molto spesso che non rispettano gli stessi standard di qualità. Dopo che Coldiretti ha raccolto oltre 2 milioni di firme, 35mila in Toscana oltre al sostegno di 100 amministrazione, è arrivata la legge italiana sullo stop agli alimenti a base cellulare che è stata presa ad esempio da altri stati, mentre 12 Paesi hanno sottoscritto un documento che prevede una 'moratoria' su questo tipo di prodotti".