Continua la conta dei danni nelle campagne pisane, dove nelle scorse ore è arrivata la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani, accompagnata dal presidente provinciale Marco Pacini, per una visita tra le aziende danneggiate. Con loro anche il direttore regionale Angelo Corsetti e il direttore provinciale, Giovanni Duò. La stima, ancora provvisoria a livello regionale, mette a referto 50 milioni di euro di danni tra diretti e visibili alle strutture agricole come serre, capannoni, magazzini, mezzi, attrezzature, fattori produttivi (concimi, semi etc) e produzioni perse o rovinate.

Coldiretti Pisa imputa gran parte dei danni alle esondazioni di canali e fossi che hanno inondato terreni, magazzini, fienili, mentre il vento ha spogliato alberi da frutto e olivi e cancellato le strade poderali. "La fuoriuscita dei fossi e dei corsi d’acqua minori ha causato la perdita dei terreni già seminati, mandato all’aria le lavorazioni, allagato i magazzini dove erano stoccati le sementi e concimi ma anche parte dei raccolti estivi e le celle frigo", spiega Marco Pacini. "Nelle scorse ore sono arrivate segnalazioni di alcune aziende nella zona tra Lari e Cascina che hanno perso un terzo del raccolto di mele che è in corso proprio in queste settimane. Il vento ha strappato le coperture di capannoni e fienili".

E’ ancora difficile quantificare i danni che interessano una parte molto estesa del territorio: da Calcinaia a Cascina, da Fauglia a San Miniato, da Pontedera a Bientina, da Castelfranco di Sotto a Santa Maria a Monte, Vecchiano, Marina di Pisa. "Una parte dei danni dovuti agli allagamenti in seguito alle esondazioni - aggiuge Pacini - potremo valutarli solo più avanti. Quelli che possiamo vedere sono quelli alle strutture. Altra cosa valutare le conseguenze su semine, scorte, concimi. La stima è destinata con probabilità a salire. In quadro che emerge è di un territorio fragile che deve impegnarsi di più per affrontare un futuro dove gli eventi estremi saranno sempre più frequenti. Oggi non siamo preparati per questa prospettiva e l’agricoltura è uno dei settori più esposti a questi rischi e che mette di conseguenza a rischio la nostra capacità di produrre cibo".