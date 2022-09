Aima pisa presenta gli eventi di settembre 2022, mese dell'alzheimer

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (Aima) sezione di Pisa, vi invita a partecipare agli eventi organizzati a settembre, mese dedicato alla malattia di Alzheimer, al fine di sensibilizzare, informare ed eliminare lo stigma che ancora oggi accompagna l’esperienza delle famiglie che convivono con tale patologia.

Quest’anno vogliamo sottolineare l’importanza di comunicare con le persone con Alzheimer non solo attraverso il canale verbale ma, in particolar modo quando la malattia avanza, mediante canali alternativi. L’arte da sempre rappresenta una modalità di esternare noi stessi, con i nostri sentimenti e pensieri, ed è con questo monito 'A settembre insieme per l'alzheimer: l'arte oltre le parole' che inizieranno gli eventi programmati a settembre.

Il primo evento, patrocinato dal Comune di Pisa, è previsto il 9 Settembre 2022 ore 17.30 presso le Logge dei Banchi di Pisa, durante il quale si esibiranno le giovani atlete di Ginnastica Ritmica Asd Cierre Pisa , a seguire, il concerto per pianoforte del pianista Leonardo Ricciarelli, con musiche di Brahms, Schumann, Debussy, Chopin, un concerto 'di strada' per abbracciare tutte le persone, appassionate e non, che passeggiano per le vie del centro storico pisano. Con lo stesso intento, si prosegue con un secondo evento musicale sabato 17 settembre ore 18 presso il Giardino La Nunziatina, in cui il giovane cantautore pisano classe '93, Lorenzo Pagni, proporrà una selezione musicale soul/afrofunk e una scaletta di pezzi editi e inediti.

Mercoledì 21 settembre 2022 ore 10.30 l’Orto e Museo Botanico del Sistema Museale di Ateneo Pisano ospiterà l’incontro 'Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie', un’esperienza sensoriale alla scoperta di pensieri, ricordi ed emozioni ispirata dalla natura e dedicata alle persone con Alzheimer e per coloro che se ne prendono cura (evento gratuito con necessità di prenotazione inviando una e-mail a accessibilita@sma.unipi.it). Durante la giornata sarà possibile ammirare alcune opere dell’artista Tiziana Deri dedicate al tema 'natura'.

In collaborazione con l’Associazione Challenge Care il 19 settembre alle ore 16.15 presso il Cosmopolitan Golf in via delle Eriche 133, Aima Pisa parteciperà al convegno 'Le comunità amiche delle persone con demenza', dove i relatori racconteranno l’esperienza delle città che hanno intrapreso questo percorso; saranno presenti le Amministrazioni comunali, tra cui Pisa, proprio con l’obiettivo di poter ricreare questa opportunità anche nella nostra città. Un Settembre quindi ricco di iniziative gratuite, nelle quali Aima Pisa e i suoi operatori vi aspettano numerosi per fornire informazioni utili sulla malattia di Alzheimer e per stare insieme in spensieratezza. Per informazioni scrivi a infoaimpapisa@gmail.com o visita il sito internet www.aimapisa.it e segui l’Associazione sulla pagina YouTube e Facebook 'Aima Pisa'.