Un nuovo look per le aiuole dell’ospedale di Pontedera

Nuovo look per le aiuole dell’ospedale Lotti 'adottate' dal Circolo Lotti Valdera che, grazie al presidente Michele Marconcini e ai suoi soci, ha curato la parte a verde all’ingresso dell’ospedale. I volontari, dopo aver tolto le erbacce e bonificato il terreno, hanno installato l’impianto di irrigazione per il nuovo manto erboso. Inoltre, sono stati piantati quattro aceri rossi abbellendo il tutto con pietre ornamentali e una nuova illuminazione. La gestione e la cura saranno a carico del Circolo Lotti Valdera che la direzione dell’ospedale ringrazia.