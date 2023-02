Maltempo: alberi caduti a Vicopisano e Cascina, neve sul Monte Serra

Si è fatto sentire il tempo burrascoso previsto in queste ultime ore, con l'allerta meteo per neve e vento ancora attivo fino alle ore 12 di oggi, 27 febbraio. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti in modo diffuso sul territorio provinciale, realizzando fra la sera di ieri e stanotte circa 70 interventi. Non si registrano situazioni particolarmente gravi, tuttavia fra la caduta di rami e alberi un paio di episodi sono stati maggiormente pericolosi.

Sotto osservazione è stata la zona di Cucigliana, a Vicopisano. Sulla Provinciale Vicarese, tra Lugnano e Caprona, la strada è stata a lungo monitorata dall'amministrazione, in particolare con il consigliere alla protezione civile Nico Marchetti e la Polizia Municipale. "Il forte vento - scrive il Comune - ha fatto cadere parecchi rami sulla sede stradale, con ripetuti interventi dei Vigili del Fuoco e dei tecnici reperibili della Provincia di Pisa. Ringraziamo i cittadini per le segnalazioni e per il senso civico dimostrato in diverse occasioni". Il problema più grosso ha riguardato alcuni pini molto alti situati in una proprietà privata a Cucigliana, dopo la rotatoria di Lugnano, andando verso San Giovanni alla Vena. Le raffiche di vento ne hanno fatti cadere prima uno e poi un altro sulla Provinciale, fortunatamente senza danni. Il traffico è stato deviato fino alle ore 23.30 da Cascina e da Uliveto, orario questo in cui è stato dato l'annuncio di risoluzione.

Intorno alle 19 di ieri a Cascina, in via Galilei, il traffico è stato interrotto dalla caduta di un albero in via Galilei. Ci sono volute un paio d'ore per ripristinare le condizioni di sicurezza.

Da segnalare infine la tanto attesa neve, anche sul Monte Serra. Già dalla sera ha cominciato a cadere, con la mattina che ha mostrato la classica imbiancata delle zone più elevate.