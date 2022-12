Montopoli Valdarno, verde nella zona industriale: oltre 500 nuovi alberi

Si stanno concludendo in questi giorni le piantumazioni degli alberi nella zona industriale di Montopoli in Val d'Arno. Un progetto realizzato grazie alla partecipazione al bando regionale per l'abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano denominato 'Toscana Carbon Neutral'. Si tratta di 270 piante e 240 alberi, un investimento di 400mila euro possibile grazie al cofinanziamento regionale di 350mila euro.

"Adesso vediamo i frutti di un percorso iniziato tempo fa - ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi - durante questa legislatura abbiamo lavorato molto sulle tematiche ambientali. Grazie a questo progetto di forestazione urbana, insieme al piano messo a punto da Unicoop Firenze per il recupero della zona di Varramista e la nascita del biobosco accanto alla FiPiLi, possiamo dire di aver contribuito direttamente a mitigare ciò che è l'ambiente naturale con la presenza umana. Un elemento chiave anche per quello che sarà il nuovo piano strutturale che stiamo scrivendo insieme ai tecnici e ai cittadini".

Il bando, pubblicato nel 2020, dava la possibilità a 63 Comuni di presentare progetti integrati per abbattere l’inquinamento atmosferico attraverso l’aumento del verde nelle aree urbane ma anche con la costruzione di piste ciclabili o interventi che comunque contribuiscano a ridurre le emissioni nocive.

"Una bella soddisfazione veder spuntare questi alberi nella nostra area industriale - ha spiegato Alessandro Varallo, assessore comunale all’Ambiente e ai Lavori pubblici - ci tengo a ringraziare non solo lo studio Bellesi Giuntoli che ci ha assistito, ma anche il personale del settore Lavori pubblici del Comune perché anche grazie al loro impegno, siamo riusciti a portare a termine questo impegno nonostante le complicazioni di questi mesi".