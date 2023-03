'Il respiro del futuro': alberi per celebrare i 100 anni del Cnr

L’Area della ricerca di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche celebra il Centenario del Cnr con diversi eventi. Il primo di questi è dedicato al progetto ‘Il respiro del futuro’ che prevede la messa a dimora di alberi e arbusti in collaborazione con il 'Comando Unita? Forestali Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri'. Le specie che saranno piantate nell’area di Pisa sono state scelte in base alle loro caratteristiche pedo-climatiche: si tratta cioè di venti piante che si possono adattare a suoli poco fertili e a condizioni climatiche difficili come quelle che stiamo affrontando recentemente.

Il progetto comprende la geolocalizzazione di ciascuna pianta fornita, per poter monitorare lo sviluppo e la diffusione degli impianti. In tal modo la cartina dell’Italia si popolerà di tanti puntini che indicheranno il progressivo realizzarsi del bosco diffuso e potrà anche essere stimata la quantità di anidride carbonica assorbita.

“L’iniziativa che prevede la messa a dimora come simbolo della continuità fra passato e presente e di uno sguardo rivolto al futuro - ha detto Antonello Provenzale, presidente del Cnr di Pisa - vuole sottolineare l’importanza del patrimonio arboreo e vegetale per la sostenibilità ambientale, per la biodiversità, la mitigazione degli eventi meteorologici estremi, senza dimenticare che i paesaggi urbani a verde favoriscono la coesione sociale”.

La presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza ha dichiarato: “La ricerca scientifica ha il compito di fornire soluzioni innovative per far fronte alle nuove esigenze in diversi contesti, rappresentando importanti benefici sulla salute dell’uomo e del pianeta. La vegetazione arborea e arbustiva contribuisce al miglioramento della qualità della vita grazie alle proprietà ecologiche e ambientali. Gli alberi rappresentano una delle migliori espressioni di 'Nature Based Solution' e sono usati per fornire servizi ecosistemici di varia tipologia”.

In occasione della messa a dimora arborea, è stata presentata l’iniziativa di intraprendere una gestione sostenibile dei prati in Area del Cnr pisano. “Sospendere i tagli di alcune porzioni di prato - ha precisato Francesca Bretzel, ricercatrice dell’Istituto di ricerca degli ecosistemi terrestri (Cnr-Iret) - nel periodo primaverile, consente la fioritura delle molte specie tra cui orchidee selvatiche, che, oltre ad abbellire i prati con forme dei fiori e colori vivaci, contribuiscono all’habitat per insetti impollinatori ed altri, instaurando delle reti trofiche”.



I tagli riprenderanno poi a inizio estate quando le specie vegetali avranno maturato i semi assicurando la riproduzione. Oltre ad ospitare insetti impollinatori, i prati naturali, in particolare quelli dell’Area Cnr danno dimora al rospo smeraldino, specie protetta, che si riproduce tra marzo e l’estate grazie anche alla vicinanza dei canali idrici.

All’evento erano presenti anche il colonnello Luigi Bartolozzi, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, il sindaco di Pisa Michele Conti e l'assessore regionale alla Ricerca ed università della Regione Toscana, Alessandra Nardini.