"La mattina del 3 novembre, presso le scuole medie di Ponsacco Niccolini, abbiamo avvertito un boato". Inizia così il racconto di una residente, che testimonia quanto avvenuto nella cittadina pisana: il forte vento ha divelto un vecchio albero, il quale cadendo ha urtato i cavi Enel, storto uno dei due pali e fatto cadere l'altro. Infine ha sfondato la ringhiera che circonda l'immobile. Un episodio molto pericoloso, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone. La situazione, però, potrebbe non essere del tutto risolta.

"Dal momento esatto della caduta dell’albero - prosegue la testimonianza - il vicinato ha riscontrato elettrodomestici bruciati. Personalmente, appena rientrata dal terrazzo per capire la fonte del boato, trovo il decoder della tv fumante. La macchinetta del caffè (elettrica, ovviamente) si accende di luce interna e poi fa un piccolo boom. Sento la radio (spenta) che borbotta e abbasso il salvavita".

Poco dopo, la corrente viene tolta al quartiere. "Operai del comune - prosegue la cittadina - si presentano celermente e nel giro di qualche ora e l’albero viene portato via. Vedendo passare il furgoncino dal terrazzo, i miei vicini ed io non possiamo fare a meno di notare come il tronco fosse cavo". La mattina successiva arrivano i tecnici dell'azienda elettrica. "Sostituiscono una sezione dei cavi e li riagganciano al palo, che al momento si presenta inclinato. Ci informano che nelle abitazioni è arrivata una corrente sui 480, spiegando che è quasi come se fosse arrivata una corrente bifasica nelle case (contatori monofase) ed è per questo che molti elettrodomestici si sono bruciati. La corrente è ripristinata in 24h, ma il palo resta pericolosamente pendente".

C'è la preoccupazione che possa ripetersi lo stesso problema: "Il palo della corrente è inclinato fino ad appoggiarsi ad un altro albero, la situazione sembra allarmante ma non mi vengono fornite rassicurazioni". "Si può chiaramente vedere - sottolinea la cittadina - come il palo adesso penda verso il punto in cui è caduto l’albero, il filo appare 'penzolo', e tutto il vicinato ha riscontrato problemi esattamente dal momento della caduta dell’albero. Il palo in questione e il filo si trovano a passare proprio sopra l’entrata delle scuole (via Melegnano). Ci stiamo impegnando per ottenere un intervento ma dopo un rimpallo di autorità sentiamo il bisogno di diffondere la notizia prima che l’episodio possa ripetersi (centinaia di euro di danni in elettrodomestici) o che il palo cada con conseguenza ben più serie".