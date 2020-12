A San Giuliano Terme torna l'albero di Natale all'uncinetto

Torna anche quest'anno a San Giuliano Terme l'albero di Natale fatto interamente all'uncinetto da parte dell'associazione 'Bagni Crea'.

La struttura in ferro alta quattro metri e mezzo e coperta dagli oltre 400 quadrati di stoffa di 24 centimetri per lato è stata ideata e realizzata da Rodolfo Betti, persona molto conosciuta e apprezzata in tutto il territorio e scomparsa lo scorso anno. Si tratta di un albero con pochissimi eguali in Italia ed è posizionato in largo Shelley, proprio davanti all'ingresso delle terme nella frazione capoluogo.

"Il mio ringraziamento va alle donne di tutte le frazioni di San Giuliano Terme che hanno partecipato con noi alla realizzazione della copertura dell'albero - commenta Enza Fiorini, presidente di 'Bagni Crea' - quest'anno abbiamo aggiunto alle decorazioni oltre cento pon-pon. Ringrazio chi si è occupato del trasporto dell'albero, il gruppo 'Api operaie' di via XX Settembre e soprattutto la famiglia di Rodolfo Betti. Questo albero di Natale, certamente originale, ha un forte valore simbolico. Sia per la memoria di Rodolfo sia perché si basa su cooperazione e solidarietà".

"Anche nel 2020 'Bagni Crea' ci regala la grande emozione dell'albero di Natale all'uncinetto in largo Shelley - commenta il sindaco Sergio Di Maio - colgo l'occasione per ricordare con molto piacere e affetto un grande amico come Rodolfo Betti, che ci ha lasciati troppo presto e che ci manca moltissimo. Il valore simbolico della cooperazione e della condivisione è alla base di quest'albero di Natale molto originale e ci ritroviamo i valori fondanti della nostra comunità".