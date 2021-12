San Giuliano Terme: torna l'albero di Natale di Bagni Crea

Non poteva mancare nemmeno quest'anno l'albero di Natale che l'associazione Bagni Crea realizza tradizionalmente in largo Shelley, nella frazione capoluogo di San Giuliano Terme. Il 2021 porta una conferma e una novità. Da un lato, la tecnica dell'uncinetto, che rimane. Dall'altro, i quadrati di lana colorati hanno lasciato il posto ai centrini bianchi fatti a mano provenienti direttamente dalle case dei sangiulianesi.

"Quest'anno abbiamo deciso di cambiare - afferma Vincenza Fiorini, presidente di Bagni Crea - le signore del paese hanno aperto i loro cassetti e ci hanno donato i loro centrini fatti a mano di diverse forme e dimensioni, quindi 'originali', molto spesso con un valore affettivo, decidendo di contribuire alla costruzione di un albero che più locale non potrebbe essere. E' un grande valore aggiunto e le ringrazio molto, come ringrazio i volontari dell'associazione e la Geste per le operazioni di trasporto della struttura. Vogliamo mettere l'accento sul concetto di riutilizzo e di lotta agli sprechi, dal momento che non vi è impatto né economico né ambientale. La struttura in ferro è la stessa, alta quattro metri e mezzo, ideata e realizzata dal compianto Rodolfo Betti. Un pensiero naturalmente va a lui e alla sua famiglia".

"Facciamo i complimenti a Bagni Crea per il nuovo, splendido, albero - commentano il vicesindaco Lucia Scatena e il sindaco Sergio Di Maio - porta con sé valori che come amministrazione condividiamo e facciamo nostri e riteniamo debbano restare al centro delle nostre politiche. La pandemia continua a far sentire i propri effetti sull'economia e sulla vita delle persone e dobbiamo proseguire uniti, a partire da iniziative come questa, che seppur simbolicamente ravviva il senso di comunità. Dedichiamo un pensiero a Rodolfo Betti, ideatore della struttura portante dell'albero, ma soprattutto un amico che se n'è andato troppo presto. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia. Siamo infine soddisfatti per il ritorno di Antiqua, domenica 5 dicembre, proprio nel cuore della frazione capoluogo di San Giuliano Terme: sarà un'occasione anche per ammirare il nuovo albero di Natale di Bagni Crea".