269 palline per i nuovi nati e 10 per gli ultracentenari: è il Natale dell'ufficio anagrafe di Cascina

Un albero diverso dal solito, addobbato con palline di cartoncino celeste, rosa e giallo, allestito completamente dalle impiegate dell’ufficio anagrafe del Comune di Cascina. Chi si presenta a rinnovare la carta d’identità o a svolgere altre operazioni, potrà dunque ammirare l’alberello ‘a tema’: qui sono infatti appese 269 palline per i nuovi nati (celesti per i 155 maschi e rosa per le 114 femmine) e 10, di colore giallo, a rappresentare gli ultracentenari. Dati che riguardano il periodo che va dal 1° gennaio al 1° dicembre del 2022.

Restando all’ufficio anagrafe e spostandosi sul fronte ‘stato civile’, sabato 17 dicembre sarà celebrato il 93° e ultimo matrimonio dell’anno a Cascina. Di questi, 53 sono stati celebrati in Municipio, mentre quelli religiosi sono stati 40. Dieci, invece, i matrimoni in cui almeno un cittadino aveva la cittadinanza straniera. Guardando agli anni passati, i numeri dicono che ci sono state 3 cerimonie in più rispetto al 2021 e 2 in più prendendo in considerazione il 2019. Nel 2020, invece, un anno funestato dal lockdown e da stringenti limitazioni, i matrimoni furono 58. Sono in crescita le persone che hanno scelto, quest’anno, di sposarsi in chiesa: 40 i casi rispetto ai 27 del 2021 e in linea con quelli pre-Covid (38). Sul fronte stranieri, invece, il dato del 2022 (10 matrimoni) è identico all’anno precedente ed è esattamente la metà rispetto al 2019, quando furono 20.