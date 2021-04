Un ricordo per le vittime della pandemia: cerimonia a La Cella

Una targa ed un albero nel parco di via Sempione come "simbolo di rinascita alla vita". La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di mercoledì

'In ricordo delle vittime dell'epidemia di Covid-19'. Così è scritto nella targa scoperta ieri pomeriggio, 28 aprile, nell’area verde di via Sempione dall’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno e dall’assessore alla protezione civile Raffaele Latrofa. Nei giorni scorsi, nella stessa area, era stato piantato un albero. L’iniziativa è nata su proposta e in collaborazione con il comitato di Quartiere di Porta Fiorentina e con l’associazione Sguardo di Vicinato. La cerimonia si è svolta non appena possibile dopo l'entrata in vigore la zona Gialla.

"Una giornata commemorativa quella di oggi, occasione importante per ricordare le tante vittime di questa grave e drammatica pandemia dedicando loro una targa e un albero quale simbolo di rinascita alla vita - ha detto l’assessore Giovanna Bonanno - grazie alla proposta del Comitato di Porta Fiorentina, con il presidente Nico Pasculli, e dell’associazione Sguardo di vicinato, con la dottoressa Alessandra Orlanza, che voglio ringraziare, l’Amministrazione Comunale ha accolto con emozione questa occasione di dedicare uno spazio nell’area verde di via Sempione, quale occasione di vicinanza alle tante famiglie che hanno perso i propri cari. Voglio ringraziare anche le istituzioni presenti, le Forze dell’ordine, la Polizia municipale, la Protezione civile, i medici e infermieri, le associazioni e tutti coloro che sono stati in prima linea in questi momenti drammatici".

"Grazie a tutti - ha detto l’assessore alla protezione civile e al verde pubblico, Raffaele Latrofa - per avere fatto al Comune una proposta che è stata subito accolta come occasione per la cittadinanza per ricordare e riflettere su quello che stiamo vivendo da un anno e che, purtroppo, non è ancora terminato. Questo periodo ha finito per farci abituare a quel triste bollettino che elenca il numero delle vittime ogni giorno. Dunque è particolarmente significativo creare momenti e luoghi come questo dedicati al ricordo in cui una comunità si può ritrovare. Il gesto, seppure piccolo ma molto importante, di piantare un albero che con il tempo crescerà deve anche simbolicamente farci ripensare a questo brutto periodo che speriamo presto potremo considerare passato".

Il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai: "Ci stringiamo tutti insieme in un grande abbraccio per ricordare i tanti cittadini della nostra città che non ce l’hanno fatta a sconfiggere questa terribile malattia, ancora in larga parte sconosciuta, che ha colpito il mondo intero. L’eccezionale impegno di tanti uomini e donne del personale sanitario, della protezione civile, delle forze dell’ordine, dei militari e dei tanti volontari, sono state e sono risorse straordinarie. Tutti noi conserviamo nei nostri cuori il ricordo dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri cari che non sono più qui tra noi. Insieme, tutti insieme, riprenderemo, con un rinnovata fiducia, la nostra strada, il nostro futuro".