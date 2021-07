Il professore Alberto del Guerra nominato socio onorario dell'AIFM

Il professore Alberto Del Guerra è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (AIFM) in riconoscimento del prezioso contributo fornito alla Fisica medica italiana. Del Guerra, già ordinario di Fisica Medica presso il Dipartimento di Fisica ed ex Direttore della Scuola di Specializzazione di Fisica dell’Università di Pisa, ha ricevuto la nomina in occasione Congresso Nazionale della AIFM che si è recentemente svolto in modalità virtuale a Torino.

La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo dell’AIFM a non più di quindici persone di alto valore scientifico nel settore della fisica medica. Il professor Del Guerra è il secondo universitario ad essere insignito del titolo dopo il professor Ugo Amaldi, già docente all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

“Per quanto fatto per la Fisica medica italiana e europea in tema di formazione - recita la motivazione del riconoscimento al professore Del Guerra - in particolare, per essere stato il fondatore della rivista scientifica Physica Medica - European Journal of Medical Physics, e aver avuto la lungimiranza che questa rivista diventasse di proprietà dell’Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM) e dell’European Federation of Medical Physics (EFOMP). Oggi Physica Medica - EJMP è la rivista scientifica ufficiale di EFOMP e AIFM ed è ha un Impact Factor e CiteScore di livello assoluto nel settore della fisica medica a livello mondiale”.