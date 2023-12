Laura e Letizia Bilanceri sono le titolari del negozio 'Alberto fashion store' che l’8 dicembre prossimo taglia il traguardo di 10 anni di attività. In effetti si tratta di un pronto moda che si tramanda da quattro generazioni. L’8 dicembre 2013 era stato riaperto con nuovo nome e stile.

"Il negozio era della bisnonna, poi della nonna, è passato al babbo e adesso a noi due sorelle - raccontano Laura e Letizia Bilanceri - rispetto a nostro padre, che aveva un negozio solo di firme, noi lo abbiamo improntato su un pronto moda dedicato all’abbigliamento femminile. Abbiamo aperto, come 'Alberto fashion store', l’8 dicembre di 10 anni fa decidendo di seguire la tendenza della moda. Infatti abbiamo arrivi nuovi ogni settimana, il nostro è un negozio in movimento".

"Durante il periodo della pandemia abbiamo investito sulle vendite online che continuiamo a fare anche adesso in tutta Italia - ricordano le sorelle Bilanceri - il prossimo 8 dicembre festeggiamo il compleanno del negozio con un brindisi ed un regalo per le nostre clienti". "Ad 'Alberto fashion store' vanno gli auguri e i complimenti dell’amministrazione comunale per questo bel traguardo - dice la sindaca Giulia Deidda - l’amministrazione è impegnata nella tutela degli esercizi storici cittadini, e questo negozio è diventato sempre più un punto di riferimento e rappresenta una bella storia di Santa Croce sull’Arno, grazie all’impegno ed al lavoro quotidiano delle due sorelle che ne sono le titolari".