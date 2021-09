Alcol a minorenni: nei guai locale della movida

E' finito nei guai il gestore di un locale del centro di Pisa, pizzicato dagli agenti della Polizia Municipale lo scorso weekend mentre vendeva alcol a minorenni. Come riportano i quotidiani locali, due agenti si sono finte clienti in zona Vettovaglie per osservare la situazione nel cuore della movida pisana. Così hanno notato prima un ragazzino, poi risultato avere 15 anni, che ha ricevuto un gin tonic, poi una 17enne che ha consumato un cocktail alcolico a base di vodka. Così il titolare del locale è stato denunciato per somministrazione di bevande alcooliche a minori e ha ricevuto una multa di oltre 300 euro. Ora l'esercizio commerciale rischia la chiusura.