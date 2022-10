Nasconde nei pantaloni due bottiglie di alcolici e cerca di fuggire dal supermercato

La Polizia è intervenuta poco prima delle ore 19, ieri 14 ottobre, presso il supermercato Esselunga di via Cisanello per un furto. Secondo la ricostruzione l'addetto alla vigilanza aveva sorpreso un cittadino extracomunitario prelevare due bottiglie di alcolici e nascondersele all'interno dei pantaloni. Il tutto mentre faceva la spesa e riempiendo il cestello, cercando di coprire così la sua azione. L'uomo, una volta arrivato alle casse, ha provato ad uscire ma è stato fermato. Gli agenti della Squadra Volanti hanno idenfiticato l'autore, un cittadino tunisino 37enne. Al termine degli adempimenti procedurali è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale.