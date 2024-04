Alessandro, morto nell'esplosione della centrale elettrica: Forcoli in lutto

E' sprofondato in un dolore totale il paese di Forcoli, dopo la notizia del ritrovamento del corpo di Alessandro D'Andrea, l'operaio 36enne, originario proprio della frazione del comune di Palaia, che ha perso la vita nell'esplosione della centrale elettrica di Bargi, sul lago di Suviana nel bolognese.

Alessandro viveva da alcuni anni a Cinisello Balsamo, nel milanese, ed era dipendente della Voith Hydro. A Forcoli però vivono i genitori e una delle sorelle, mentre l'altra abita a Milano e lavora in Polizia. Il padre, appena appresa la notizia dell'incidente, si era recato sul posto in attesa di notizie. Una speranza di trovarlo in vita che si è sempre più affievolita con il passare delle ore fino al rinvenimento del cadavere nel tardo pomeriggio di giovedì.

Alessandro D'Andrea era un manutentore specializzato. Era stato reclutato per i lavori di aggiornamento tecnologico e le prove di collaudo sul secondo gruppo della centrale Enel.

"Un abbraccio forte, fortissimo, ai genitori, alle sorelle, ai parenti ed agli amici più stretti di Alessandro D'Andrea, morto sul lavoro nel tragico e disastroso incidente avvenuto nella centrale idroelettrica di Suviana, dove sono deceduti 7 lavoratori - scrive via social il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Pieroni - mi unisco al dolore di tutta la comunità di Forcoli, dove Alessandro è cresciuto, si è fatto uomo, si è formato fino a diventare un tecnico esperto, qualificato ed apprezzato. Strazio, dolore, vuoto incolmabile, sconcerto, rabbia, ecco quello che lasciano le morti sul lavoro. Una strage continua, che non riusciamo a fermare e nemmeno a rallentare. Questa è la drammatica realtà! La sicurezza sui luoghi di lavoro è emergenza nazionale, è la priorità da affrontare con tempestività, urgenza e con maggiore efficacia! Perché ogni vita è preziosa e nessun'altra esigenza od interesse può essere superiore - prosegue Pieroni - tutti insieme, governo, enti pubblici e locali, imprese, sindacati, dobbiamo fare ancora di più! Sappiamo che le leggi italiane in materia sono tra le più rigorose ed avanzate. Dobbiamo farle rispettare! Servono controlli costanti, diffusi e puntuali. La sicurezza delle persone che lavorano, in qualsiasi contesto, non può essere affidata solo ad adempimenti formali e burocratici".



"Quanti ricordi - scrive su Facebook un amico di Alessandro - poco tempo fa ci eravamo sentiti e mi avevi raccontato la tua felicità per questo lavoro. La vita dà e toglie in un attimo. Riposa in pace".

Tanti i messaggi di vicinanza alla famiglia di D'Andrea che si stanno moltiplicando dopo la notizia del ritrovamento del cadavere: "In questo momento di tremendo dolore rivolgiamo le nostre condoglianze e tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Alessandro. Non ci sono parole per esprimere lo sconforto. Morire sul luogo di lavoro è intollerabile per un Paese civile" ha affermato il sindaco di Palaia Marco Gherardini.

