Alessandro Di Ciolo nominato all'unanimità Garante dei disabili

E’ Alessandro Di Ciolo il nuovo Garante dei diritti delle persone disabili del Comune di Pisa. Lo ha deliberato oggi, martedì 25 ottobre, il Consiglio Comunale all’unaninimità. Di Ciolo succede a Lia Sacchini, che ha ricoperto il ruolo da quando è stato istituito nel 2013. "Il nuovo Garante - dichiara l’assessore alla disabilità Sandra Munno - è stato individuato dal Consiglio Comunale all’interno di una rosa di candidati molto qualificati, selezionati a seguito di un apposito bando pubblico. La risposta della città a questo bando è stata significativa e mostra quanta attenzione siamo riusciti come amministrazione ad attrarre attorno al tema della disabilità, a 360 gradi, promuovendone ogni forma di garanzia. Al garante viene richiesta, tra le altre qualità, la capacità di assolvere al suo compito con 'serenità di giudizio', dote essenziale per far sì che la tutela del caso che gli si presenta non resti un caso singolo ma rappresenti la tutela di un interesse diffuso. Ringrazio Lia Sacchini per l’importante ruolo svolto in questi anni e tutti coloro che hanno partecipato al bando mettendosi a disposizione per questo incarico che è essenzialmente gratuito. Faccio infine un grosso augurio di buon lavoro al nuovo Garante, Alessandro Di Ciolo".

La figura del Garante dei diritti delle persone disabili è stata istituita nel 2013 con una delibera del Consiglio Comunale per 'promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili'. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili domiciliate o residenti nel Comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale. L’organo è nominato dal Consiglio Comunale all’interno di una lista di nominativi, raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico, 'tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali'. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta. Scaduto il termine il Garante rimane in carica per l’ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. Nel 2014 l’incarico è stato affidato alla dottoressa Lia Sacchini che è poi stata riconfermata nel ruolo nel gennaio del 2019.

Classe 1952, Alessandro Di Ciolo è un professionista nell’ambito delle attività motorie generali e della scherma sia per normodotati che per ragazzi svantaggiati. Gode di esperienza pluriennale nella gestione di team anche numerosi. E’ autore di vari progetti sportivi su disabilità e inclusione e delegato provinciale del Comitato Paralimpico Italiano. E’ responsabile dell’educazione psicomotoria presso il Centro 'Le Vele', responsabile del settore disabili presso il Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e responsabile del corso “Sport e handicap”, all’interno del percorso di studi di Scienze Motorie dell’Università di Pisa.