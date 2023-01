Alessandro Trolese nominato vice presidente nazionale Silb-Fipe Confcommercio

Confcommercio Pisa approda nei vertici nazionali di Silb-Fipe, l'associazione italiana che riunisce le imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo e le discoteche. Alessandro Trolese, già vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa, presidente provinciale Silb-Fipe e presidente regionale Silb-Fipe e è stato nominato vicepresidente nazionale Silb-Fipe Confcommercio nel corso del consiglio direttivo nazionale tenutosi a Roma.

"Ringrazio il presidente nazionale Maurizio Pasca e l'intero consiglio direttivo per questo prestigioso incarico" le prime parole di Trolese. "Un'enorme soddisfazione personale e professionale che arriva grazie all'esperienza maturata da 15 anni alla presidenza del Silb-Fipe provinciale e proseguita nel 2016 con la nomina a presidente regionale, ringrazio in particolare il direttore e vicedirettore di Confcommercio Toscana, Franco Marinoni e Gianni Picchi, il presidente e il direttore di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli e la referente Donatella Fontanelli per il prezioso e continuo supporto".

"Cercherò di sostenere con ulteriore incisività i temi di maggior interesse per la categoria, come il sostegno al 'Decreto Rave' nell'ottica di una maggiore tutela per le imprese del divertimento legali e regolari e di contrasto a fenomeno dell'abusivismo, l'estensione dei voucher per il lavoro a discoteche e sale da ballo e un costante dialogo con il Governo, come dimostra il recente incontro con il ministro dell'interno Piantedosi. In programma abbiamo altri incontri con il ministro del turismo Santanché e il ministro della cultura Sangiuliano, al quale presenteremo un progetto per l'inserimento dei locali da ballo storici nell'elenco dei beni culturali da tutelare. Attraverso politiche mirate e lo stanziamento di risorse adeguate il settore del divertimento può diventare trainante per la nostra, proprio come sta succedendo in paesi vicini come la Spagna".

Congratulazioni arrivano dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che esprime a Trolese "i migliori auguri per il nuovo incarico, convinto che saprà rappresentare degnamente a livello nazionale le imprese del territorio, presidio e garanzia di legalità e promotrici di un divertimento sano e nel rispetto delle regole, un settore messo a dura prova nei difficili anni della pandemia".