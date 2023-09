All'Ic Toniolo la presentazione del sito Shelfie per didattica & digitale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sì è svolta il 19 settembre nell'aula magna dell'istituto comprensivo "G.Toniolo" la presentazione del sito Shelfie destinato a insegnanti, formatori e a chiunque sia interessato al digitale a scuola. Il sito è bil risultato di un progetto triennale Erasmus+ che ha visto la partecipazione di sei paesi (Italia, Portogallo, Irlanda, Danimarca, Svezia, Finlandia), dell'Università di Pisa attraverso il Laboratorio interdipartimentale di Cultura Digitale e dell' IC Toniolo di Pisa in quanto partner affiliato.



Il progetto Erasmus+ Shelfie, basandosi sull'esperienza dei precedenti progetti europei Selfie e Digital Schools of Europe (DSoE), supporta le scuole nell'accesso alle risorse digitali. Il sito organizza e rende disponibili in modo intuitivo e coerente una libreria di risorse open per l'uso consapevole e funzionale del digitale nell'apprendimento , oltre a percorsi e lezioni per aiutare gli studenti a utilizzare Internet come cittadini globali consapevoli e a strumenti di autovalutazione per insegnanti e dirigenti scolastici.



La presentazione, organizzata per l'IC Toniolo dalla prof.ssa Cristina Morelli animatrice digitale e referente Erasmus, e brillantemente esposta dalle laureande Aurora Barone e Giada Immovilli, ha permesso ai molti docenti presenti di conoscere e familiarizzare con svariati strumenti per una didattica che utilizza con attenzione e creatività il digitale per migliorare l' apprendimento.