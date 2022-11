All’Itis 'A. Santucci' di Pomarance si parla della geologia del serbatoio geotermico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 25 ottobre gli studenti del triennio dell’ITIS “A. Santucci” hanno partecipato ad un seminario da titolo: “viaggio nella Terra, alla scoperta delle risorse geotermiche” tenuto dalla Dott.ssa Adele Manzella, primo ricercatore del CNR. La relatrice è esperta in metodi geofisici elettromagnetici, si occupa di esplorare il sottosuolo per ricerche sui corpi acquiferi, geodinamica e soprattutto per valutare le risorse geotermiche, con studi in Italia, Repubblica Ceca, Tibet, Islanda, Australia; inoltre coordina progetti geotermici nazionali e partecipa a progetti internazionali, occupandosi dei numerosi aspetti della valutazione geotermica, dal sottosuolo all’impianto, dai fattori economici agli aspetti ambientali e sociali. Il seminario, tenuto in parte in lingua inglese, è stato seguito con molto interesse ed ha avuto una durata doppia dl previsto per l’interesse e le domante fatte dagli studenti. L’attività, valevole per educazione civica, rientra all’interno del progetto SEI (Scuola E Impesa) è volto alla conoscenza del proprio territorio al fine di accrescere la consapevolezza dei fenomeni che danno origine alla più importante risorsa anche in vista del dibattito su rinnovo delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.