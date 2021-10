'Alla scoperta di Pisa': presentata in Comune la guida illustrata per i più piccoli

E' stata presentata questa mattina, 15 ottobre, in sala delle Baleari, la guida illustrata 'Alla scoperta di Pisa' (Pacini editore), un viaggio nei quattro quartieri del centro storico di Pisa narrato a misura di bambino dalla giornalista Chiara Cini, con le illustrazioni di Silvia Lacorte. Il Comune di Pisa ha concesso il patrocinio.

"Si tratta di un bellissimo progetto che come amministrazione abbiamo sposato sin dall’inizio - spiega l’assessore alle politiche sociali e scolastiche Sandra Munno - sono stata molto contenta anche di avere partecipato alla sua produzione perché si tratta di un lavoro che porta le nostre famiglie e le scuole a riscoprire i nostri quattro quartieri, attraverso percorsi con una prospettiva inedita, quella degli occhi dei bambini, capaci di distrarsi tra una cosa e un’altra ma che hanno anche curiosità e voglia di conoscere. Ho ritenuto, quindi, di scrivere alle nostre scuole primarie per proporre questo volume con lo scopo di invitare gli insegnanti a far riscoprire la città ai bambini, e magari a trasformarli in guide turistiche per le proprie famiglie".

"Questa pubblicazione - spiega Patrizia Pacini, ad di Pacini editore - nasce anche grazie alla collaborazione con due aziende del territorio, la Pacini editore e Pharmanutra che crede molto nel supporto e sostegno della cultura per il territorio. Insieme, già lo scorso anno, abbiamo fatto una pubblicazione rivolta ai bambini, 'Il cuore non indossa la mascherina', mentre quest’anno abbiamo voluto realizzare una guida della città avendo come destinatari sempre i più piccoli e le scuole cittadine".

"Sono molto contenta di questo lavoro - dice la giornalista e autrice del libro Chiara Cini - adesso, però, inizia il lavoro vero che sarà di andare nelle scuole a incontrare i bambini e le bambine e spiegare loro come è nato questo libro e, magari, accompagnarli alla scoperta dei luoghi meno noti o di curiosità che potranno stupire anche i più grandi. Io sono a disposizione e mi auguro che ci possano essere tante occasione per tornare a vivere la città e scoprirla nella sua bellezza".

A fare da guida per la narrazione di 0Alla scoperta di Pisa0 è un personaggio particolare: l’Aquila imperiale, primo simbolo di Pisa. Corredano e completano il testo consigli preziosi e pratici di letture e approfondimenti.