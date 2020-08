Maltempo, violento acquazzone: allagamenti a Cascina

Violento acquazzone si è abbattuto questa mattina, 18 agosto, in provincia di Pisa. Il peggioramento delle condizioni meteo è stato annunciato ieri dalla Protezione civile regionale che ha emesso un'allerta meteo per temporali su gran parte della Toscana.

Allagamenti hanno interessato in particolare la zona di Cascina. Immediate le polemiche sollevate dal candidato sindaco del Partito Democratico Michelangelo Betti che attacca l'amministrazione comunale uscente. "L'amministrazione, dopo quattro anni di immobilità, fa acqua - afferma Betti - è bastato uno scroscio estivo per mettere in crisi varie aree del Comune. Non c'è stato alcun passo avanti per quanto riguarda gli interventi previsti per la messa in sicurezza idraulica".

Gli allagamenti a Cascina (foto Sei di Cascina se/Facebook)