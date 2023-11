Non ha risparmiato nemmeno l'ospedale di Pontedera la tempesta Ciaran che a partire dal pomeriggio di giovedì 2 novembre ha colpito con violenza tutto il territorio della Valdera. A fare il punto sulla situazione del 'Lotti' è il direttore Luca Nardi.

"C'è stato l'allagamento del corridoio centrale del piano terra - spiega Nardi - che ha causato danni e disagi comunque limitati, poiché tutti i servizi più importanti si trovano ai piani superiori. Rianimazione, pronto soccorso e blocco operatorio, infatti, sono tutti al primo piano. Si sono allagati gli spogliatoi, la mensa, il bar. Gli unici due servizi ai pazienti che sono stati invasi dall'acqua sono stati un reparto di dialisi e un reparto di radiologia, quello destinato agli esterni. Anche in questo caso, comunque, possiamo tranquillamente sopperire a tutte le richieste perché l'ospedale ha due reparti di dialisi e due reparti di radiologia, anche se occorrerà riorganizzare un po' i servizi. Oggi la radiologia per gli esterni sarà chiusa e lunedì riaprirà regolarmente. Per il settore della dialisi allagato occorre valutare se le pompe devono essere sostituite oppure no. E' stata allagata anche la farmacia, ma stamattina è stata rimessa in sesto e già da domani, con ogni probabilità, riprenderà l'attività. Tutte le attività ambulatoriali sono funzionanti a attive anche stamattina e non hanno subito alcuna interruzione".