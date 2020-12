Maltempo: allagamenti a Pisa, strade chiuse in San Giusto

Pioggia intensa durante la notte e nelle prime ore dalle mattina di oggi, sabato 5 dicembre: sono stati 70 i millimetri di cumulato medio che si sono registrati nell'arco di 24 ore, informa il Comune di Pisa, determinando allagamenti in alcune zone della città. La situazione più critica è quella nel quartiere di San Marco-San Giusto, dove si è allagata via Montanelli e, nel tratto finale, via Cerboni, via Cappuccini e via di Goletta.

Tutte le strade allagate sono state chiuse della Protezione Civile con l'ausilio della Polizia Municipale. Gli operatori di sicurezza sono al lavoro da stamani per liberare le strade maggiormente allagate, intervenendo a macchia di leopardo nelle situazioni più critiche con le attività di pompaggio dell'acqua. Particolare attenzione è stata dedicata a via dei Cappuccini, che è risultata la strada più colpita dagli allagamenti. Allagata anche via Andrea Pisano, mentre a Porta a Lucca le pompe idrauliche sono entrate in azione e la situazione è sotto controllo. Nel resto della città non si registrano situazioni particolarmente critiche, salvo allagamenti temporanei che si sono risolti.

La Protezione Civile continua a monitorare la situazione, con attenzione anche alla possibile piena dell'Arno prevista per domani, da seguire sulla base delle evoluzioni del maltempo e dei cumulati di pioggia sul bacino idraulico che si verificheranno nelle prossime ore. L'allerta meteo di criticità codice arancione per pioggia prosegue tutto il giorno fino alla mezzanotte di sabato e per vento fino alle due di sabato notte. Codice giallo per temporali sempre fino alla mezzanotte di sabato.