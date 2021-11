Volterra, scuole di Saline a prova di terremoto: attivato il nuovo preallarme sismico

Nei giorni scorsi è entrato in funzione il sistema di rilevazione sismica anticipata Poseidon, installato nel 2020 alle scuole di Saline di Volterra, primo comune della provincia di Pisa a dotarsi di questa tecnologia, nata 10 anni fa a Firenze.

“Abbiamo deciso di intervenire facendo installare la tecnologia di Alert System Poseidon - dichiara Viola Luti, assessore all’Istruzione del Comune di Volterra - perché anche solo pochi secondi, prima dell’arrivo di un sisma, insieme a una corretta e mirata formazione, possono mitigare il rischio, riducendo l’esposizione e proteggendo bambini e adulti attraverso comportamenti automatici corretti. Il progetto, infatti, prevede un corso che illustra le norme comportamentali, durante e dopo un sisma, per vincere il panico e per apprendere gli automatismi corretti. Questa iniziativa - conclude Luti - ha anche un importante valore sociale perché le alunne e gli alunni potranno tornare a casa e, per un giorno assumere il ruolo di insegnati verso genitori e parenti, spiegando quanto appreso con il supporto di un semplice ma completo foglio illustrativo”.

Un accelerometro molto sensibile, regolato per mesi al fine di ridurre i disturbi ambientali per non generare falsi allarmi, rileva la liberazione di energia nel sottosuolo percependo l’inizio del sisma prima che le onde sismiche più intense arrivino in superficie e siano quindi percepite. Varie sirene distribuite nel plesso daranno quindi un allarme omogeneo e simultaneo per avvisare del pericolo. Il tempo di preavviso, più o meno lungo in base alla distanza dall’ipocentro, permette di mettersi in sicurezza attivamente, grazie ad uno specifico corso di formazione rivolto ai bambini della primaria e a tutti gli adulti dell’istituto scolastico.