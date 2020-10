Maltempo in Toscana: allerta arancione per temporali

Allerta arancione sull'intero Nordovest della Toscana, ovvero su Lunigiana, Serchio Garfagnana, Serchio Lucchesia, Serchio Costa e Versilia, a partire dalle 18 di oggi, domenica 4 ottobre, fino alle 6 di domani, lunedì 5 ottobre. Lo comunica la Protezione civile regionale che segnala il codice arancione in cinque delle ventiquattro aree in cui è suddivisa la regione. Sul resto del territorio permane l'allerta gialla.

La Toscana sarà interessata da forti perturbazioni in arrivo dalla Francia con precipitazioni, anche a carattere di rovescio, che interesseranno le zone di Nordovest e in espansione anche il resto del territorio regionale. Le precipitazioni sulle zone meridionali risulteranno però a carattere più sparso. Per la nottata e per domani si aspettano ulteriori precipitazioni, anche a carattere temporalesco, localmente forti, sulle zone centro meridionali, mentre tenderanno a divenire meno frequenti su quelle di Nordovest. Nel corso della mattinata di domani vi sarà una graduale cessazione delle precipitazioni.

Per quanto riguarda i venti, oggi si attendono venti inizialmente forti di libeccio sul litorale settentrionale e sui versanti sottovento all'Appennino, fino a molto forti sui crinali dell'Appennino settentrionale, altrove venti di scirocco solo localmente forti. Tendenza del vento a divenire di scirocco su tutta la Toscana con raffiche fino a forti sulla costa, sui versanti appenninici sottovento, sulle zone collinari o montuose meridionali e sui crinali appenninici. Per domani, invece, è attesa una nuova rotazione a libeccio con raffiche fino a forti sul litorale settentrionale e sui versanti appenninici sottovento, fino a molto forti sui crinali appenninici, mentre altrove le raffiche saranno solo localmente forti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mare oggi molto mosso lungo tutta la costa toscana. Domani, mare inizialmente molto mosso o localmente agitato sui settori settentrionali, tendente a divenire mosso dal pomeriggio in particolare a sud dell'isola d'Elba.