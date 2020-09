Allerta meteo: chiuso viale D'Annunzio

Il Comune di Pisa rende noto che a causa dell’allerta meteo che sta investendo il nostro territorio con forti raffiche di vento, la Provincia di Pisa ha disposto la chiusura al traffico del viale Gabriele D’Annunzio (Sp224) dalla fine del centro abitato di Marina di Pisa (Bocca d’Arno, chilometro 15) alla fine del centro abitato di Pisa (in prossimità del semaforo Cep, al chilometro 24+310).

La disposizione di chiusura al traffico resta valida fino alla fine dell’allerta meteo di codice arancio prevista per le ore 23 di venerdì 25 settembre (salvo diverse disposizioni). In caso di prolungamento dello stato di emergenza, o comunque in condizioni di vento con possibilità di raffiche superiori ai 50 km/h, la chiusura sarà automaticamente prorogata. Percorsi alternativi sono garantiti sulla viabilità limitrofa: via Livornese, via Bigattiera e via Pisorno.

La Polizia Municipale e la Protezione Civile di Pisa sono sul posto per monitorare la situazione e intervenire in caso di criticità