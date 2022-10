Torna il maltempo in Toscana: codice giallo per temporali forti

La Sala operativa della Protezione civile regionale, ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico valido dalle 22 di oggi domenica 9 ottobre nella parte sud occidentale della regione e sulle zone costiere fino alle 13 di domani, lunedì 10 ottobre. Nel pomeriggio di oggi, domenica, possibili temporali sulle zone appenniniche e pre-appenniniche, occasionalmente forti; grandinate e forti colpi di vento occasionali. Dalla sera e fino alla mattinata di domani, lunedì, possibili temporali, localmente forti, inizialmente in Arcipelago in estensione alle restanti zone meridionali; nel pomeriggio di domani i temporali sparsi potranno interessare gran parte della regione. Possibili grandinate e forti colpi di vento. Ad essere interessate dai fenomeni le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.