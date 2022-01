Maltempo: codice giallo per vento nella provincia pisana

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità di codice giallo anche per vento, dalle ore 10 alle ore 20 di lunedì 10 gennaio. Le province interessate sono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Inoltre è stato prolungato fino a domattina, 10 gennaio, il codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell'Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 cm (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 cm).Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.