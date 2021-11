Vento, mareggiate e rischio idrogeologico: allerta meteo gialla sulla Toscana

Per domani mercoledì 1 dicembre il bollettino emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale segnala codice giallo per vento, mareggiate e rischio idrogeologico del reticolo minore. La vigilanza per le mareggiate scatta dalle 8 alla mezzanotte di domani mercoledì 1 dicembre e riguarda l’arcipelago e il tratto di costa compreso fra la Versilia e Piombino, mentre il vento soffierà forte già dalle prime ore di mercoledì 1 dicembre per durare fino a mezzanotte. Le zone interessate dai venti di libeccio sono i crinali appenninici, il litorale centro settentrionale e l’Arcipelago settentrionale (Gorgona). Il codice giallo per rischio idrogeologico idraulico dei reticoli minori scatta dalle 14 alla mezzanotte di domani mercoledì 1 dicembre e riguarda la Valle del Serchio, la Lunigiana e la Garfagnana.