Pioggia in arrivo: codice giallo per rischio idrogeologico per tutta la Toscana

In arrivo una perturbazione che interesserà domani, domenica 10 marzo, anche la Toscana con piogge diffuse in tutta la regione. Le precipitazioni inizieranno nella notte e sono previste in estensione dalla costa a tutte le altre zone, con attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio, sempre a partire dal litorale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domani, domenica, esteso a tutta la Toscana. Possibili isolati temporali. Previsti forti venti di Scirocco sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago e mare molto mosso.