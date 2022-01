Pioggia, vento e neve: allerta meteo gialla per il giorno di Epifania

Tempo in peggioramento nel corso della giornata di oggi, mercoledì 5 gennaio, per l'ingresso di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà pioggia, locali temporali, neve anche a quote collinari e mari mossi e molto mossi. I fenomeni saranno più intensi sulle zone settentrionali e sulle province di Pisa e Livorno. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo emanato ieri e valido fino alle 22 di oggi mercoledì 5 gennaio.

Un nuovo codice giallo sarà invece in vigore dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 6 gennaio. Nella notte e nella mattinata di giovedì sono previste forti precipitazioni sulla dorsale appenninica e sulle province centro meridionali (Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno, Pisa), neve anche a quote collinari (Appennino, Mugello, Amiata), vento forte da nord-est su Appennino settentrionale e vallate sottovento, sul Valdarno medio e inferiore e sulla costa centrale.