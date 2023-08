Maltempo: prorogata l'allerta meteo per temporali e vento forte su tutta la Toscana

Ancora tempo caratterizzato da elevata instabilità in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico esteso a tutta la regione per tutta la giornata di domani, martedì 29 agosto, ed un altro codice giallo per vento per tutta l’area centro-meridionale, sempre per domani. Confermati i codici arancione per temporali, rischio idrogeologico e mareggiate emessi ieri e validi fino alle 18 di lunedì 28 agosto.

L’instabilità porterà anche oggi pomeriggio temporali più frequenti sul nord ovest e sul litorale. Domani ancora possibilità di temporali nelle stesse zone. Sempre per oggi venti di libeccio con raffiche fino a 90-100 km/h su Arcipelago meridionale e Maremma, mentre per domani venti di maestrale fino a 70-90 km/h sull'Arcipelago meridionale, in attenuazione. Oggi mare molto mosso fino ad agitato su Arcipelago e litorale meridionale; domani ancora mari molto mossi, in attenuazione dalla sera.