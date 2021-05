Meteo, prosegue l'allerta per le mareggiate

Va avanti l'allerta meteo per mareggiate, anche se il codice per il litorale pisano è stato declassato a verde. Lo stato di vigilanza proseguirà fino alla mezzanotte di giovedì 13 maggio, con un grado più alto di rischio per le coste dell'Arcipelago toscano. L'allerta quindi copre le giornate di oggi, mercoledì 12 maggio, e domani.