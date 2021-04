Meteo, codice giallo per piogge e temporali sul nord ovest della Toscana

Piogge sparse sabato 10 aprile, peggioramento previsto per domani. Allerta gialla dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domenica

Una perturbazione proveniente da ovest porterà oggi, sabato 10 aprile, tempo incerto anche sulla Toscana. Per ogg sono previste piogge sparse più probabili sui settori più occidentali della regione. Domani, domenica 11 aprile, le precipitazioni saranno diffuse, con locali rovesci e temporali, in particolare concentrati nel nord ovest (Lunigiana, Garfagnana, Apuane e Appennino pistoiese). Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo con validità dalle 21 di sabato fino alla mezzanotte di domenica.

Sia oggi che domani i mari saranno da mossi a molto mossi e il vento forte, soprattutto su costa e arcipelago. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione 'Allerta meteo' del sito della Regione Toscana, all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo