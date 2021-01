Meteo: prolungata l'allerta per rischio ghiaccio

Anche se il temporaneo aumento della pressione ha portato oggi, lunedì 18 gennaio, tempo più stabile e soleggiato su quasi tutta la Toscana, le temperature in serata e nelle ore notturne continueranno ad essere sotto lo zero su gran parte delle zone interne provocando la formazione di ghiaccio anche nelle zone di pianura.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per rischio ghiaccio fino alle alle 12 di domani, martedì 19 gennaio. Il codice giallo per ghiaccio interesserà tutta la Toscana, ad esclusione della zona costiera fino alla Lunigiana. I comuni pisani interessati sono: Bientina, Buti,

Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sullArno, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce.

Da domani un flusso più mite e umido di matrice atlantica tenderà gradualmente ad interessare la regione, con temperature in graduale rialzo dalla sera.