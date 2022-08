Rischio di forti temporali: codice giallo fino alla mattina di sabato 13 agosto

Codice giallo per temporali forti per le aree della costa (Versilia esclusa), isole dell’Arcipelago e zone interne meridionali. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa unifica permanente della Protezione civile regionale con validità dalle 20 di stasera fino alle ore 10 di domani, sabato 13 agosto. Il Centro Funzionale prevede la possibilità di rovesci o temporali inizialmente sulle zone interne nella serata di oggi e nella e notte di sabato e successivamente sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago (notte e mattina di sabato). Fenomeni localmente anche forti e accompagnati da colpi di vento o brevi grandinate nei fenomeni più intensi. Sempre per la serata di oggi e la mattina di domani, temporaneo rinforzo del vento da nord-est, con raffiche fino a 30-50 km/h. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo.