Maltempo: torna la pioggia, allerta meteo gialla in provincia di Pisa

Oggi, martedì 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento del tempo con instabilità, con possibili piogge anche di forte intensità e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali, della Toscana. Per questo, fino a domani 23 settembre a mezzanotte, la protezione civile regionale ha emesso per gran parte della Regione, comprendendo tutta la provincia di Pisa, un'allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico.

Le previsioni

Un'area depressionaria in quota favorisce l'arrivo di aria umida e instabile sul Mediterraneo e sull'Italia, a partire dal pomeriggio di oggi. Domani è previsto un ulteriore peggioramento sulle zone di nord ovest, con piogge e temporali, che si estenderanno alle altre zone settentrionali e potranno essere anche localmente molto forti. Il maltempo si estenderà poi anche al resto della regione, con l'eccezione dell'arcipelago e della costa meridionale, con possibilità di temporali a carattere più sparso già a partire dalla mattina e per gran parte del pomeriggio. A piogge e temporali potranno accompagnarsi vento e grandinate.