Maltempo: danni ridotti, ma nuova allerta meteo per vento forte sulla costa

Ha piovuto intesamente in queste ultime 24 ore nel pisano, con in particolare alcuni allagamenti sul litorale. Durante la notte non si sono verificate particolari criticità, con i Vigili del Fuoco che hanno effettuato 9 interventi per danni legati alle precipitazioni, ma nulla di rilevante. Il maltempo però non allenterà completamente la sua presa sulla Toscana, tanto che la Protezione civile regionale ha emesso per domani un nuovo allerta meteo per rischio idrogeologico ed idraulico.

Vi ricade in pieno la provincia pisana, colore giallo, così come per il rischio vento forte sulle aree costiere. L'avviso è valido fino alla mezzanotte di lunedì 7 dicembre.

Le previsioni

Le piogge, ora in parziale attenuazione, riprenderanno in serata, con possibilità di temporali in particolare su costa e nel nord ovest. Domani, lunedì, ancora possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, più probabili sulle zone centro settentrionali. Dalla sera ulteriore peggioramento a partire dalle zone costiere e di nord ovest.

Oggi, domenica, vento di Libeccio con forti raffiche su litorale centro settentrionale, versanti appenninici. Domani, lunedì, inizialmente ancora Libeccio con forti raffiche su litorale centro settentrionale e appennino. Nella serata di domani i venti ruoteranno a Scirocco, con forti raffiche su Arcipelago, litorale e rilievi collinari e montuosi. Il mare si manterrà molto mosso.