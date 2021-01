Raffiche e freddo: allerta meteo per vento forte e neve in provincia di Pisa

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per neve e vento a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato, alla mezzanotte di domani, domenica 10 gennaio. Per quanto riguarda la neve, i comuni della provincia di Pisa coinvolti sono: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella e Santa Luce. Per il rischio vento sono: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e Vicopisano.

Le previsioni

Un'area di bassa pressione favorisce l'afflusso di aria fredda sulla nostra penisola pertanto oggi, si prevede vento in rinforzo da nord-est con raffiche localmente forti sulle zone di pianura del medio Valdarno, in particolare allo sbocco delle valli, sulla costa centro-meridionale e sulle colline grossetane e aretine; localmente molto forti sui crinali Appenninici e relative zone sottovento. Domani, domenica, venti da moderati a forti con raffiche localmente moto forti in Appennino specie sui crinali e sottovento, forti sull’ Arcipelago, sulla costa centro meridionale e sui rilievi, localmente forti altrove in particolare allo sbocco delle valli.

La bassa pressione porta anche neve. Oggi, sabato, dal pomeriggio, possibilità di deboli nevicate sull'Amiata oltre i 500-700 metri e sull'Appennino aretino oltre i 300-400 metri. Domani, domenica, in mattinata, deboli nevicate sull'Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali. Nel corso della mattina deboli nevicate sulle province di Arezzo, Siena, Grosseto e occasionalmente su Appennino fiorentino oltre i 300-400 metri di quota.