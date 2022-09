Ancora maltempo, vento, pioggia e mareggiate: allerta meteo sulla costa pisana

Il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale ha aggiornato ed esteso l'allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico, prevedendo anche un medesimo avviso per mareggiate. L'area territoriale toscana interessata vede coinvolta quasi completamente la provincia pisana, ad esclusione delle aree più a sud-est, come i comuni di Castelnuovo, Montecatini e Pomarance. L'orario di validità va dalle ore 15 di oggi fino alle ore 23.59 di domani, mercoledì 28 settembre. Solo l'allerta per vento si conclude con la giornata odierna del 27 settembre.

Le previsioni

Oggi, martedì, precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone interne centro settentrionali. Cumulati non significativi. Domani, mercoledì, piogge sparse in mattinata e nel pomeriggio, più diffuse in serata, quando potranno assumere carattere temporalesco. Cumulati medi significativi sulle zone settentrionali, massimi localmente abbondanti, intensità localmente forte.

Domani, mercoledì, temporali sparsi dal pomeriggio sulle zone centro-settentrionali. Vento: oggi, martedì, venti di Libeccio con forti raffiche sull'Arcipelago settentrionale (in particolare su Capraia e Gorgona), sulla costa livornese e pisana e sui versanti sottovento all'Appennino. Dopo un'attenuazione nella notte e nella mattina di domani, mercoledì, nuovo rinforzo nel pomeriggio; locali forti raffiche sull'Arcipelago settentrionale, sulla costa livornese e sui versanti sottovento all'Appennino.

Mare: oggi agitato a nord dell'Elba, mosso o al più molto mosso altrove. Domani, mercoledì, temporanea attenuazione del moto ondoso nella notte e in mattinata, nuovo aumento nel pomeriggio fino ad agitato a nord dell'Elba.