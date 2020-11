Allerta meteo per vento forte a Pisa: le previsioni per il weekend

E' stato esteso fino alle ore 20 di domani, 21 novembre, il codice giallo per vento forte sulla quasi totalità del territorio regionale, comprendendo in larga parte la provincia pisana. I soli comuni esclusi sono San Giuliano Terme e Vecchiano.

Le previsioni per il weekend

Queste le previsioni del tempo del sito 3Bmeteo:

- sabato, 21 novembre: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12.9°C, la minima di 4.6°C, lo zero termico si attesterà a 1194m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest.

- domenica, 22 novembre: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 14.2°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3430m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente attualmente.