Allievo positivo al Covid al Sant'Anna: tamponi in tutti i collegi

Nuovi interventi mirati da parte della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per monitorare le condizioni di salute della sua comunità e contrastare la diffusione del Covid-19. Le attenzioni si sono rivolte ai collegi, dopo che un allievo della sede centrale è risultato positivo al tampone nasofaringeo. A seguito del puntuale tracciamento dei suoi contatti, 9 in tutto, la Scuola Superiore Sant’Anna, per maggiore sicurezza, ha esteso questa forma di screening alla totalità degli allievi in ogni collegio.

In questi giorni sono stati sottoposti al tampone nasofaringeo quindi oltre 250 tra allieve e allievi: 96 nel collegio in sede centrale (quello occupato dall’allievo risultato positivo) e circa 150 nei collegi Faedo e Terzani. La campagna di screening è iniziata martedì 20 ottobre in sede centrale e proseguirà per tutta la settimana, in accordo e con il supporto della Ausl Toscana Nord Ovest, Dipartimento di Prevenzione Pisa, a cura del personale medico e infermieristico della Fondazione Monasterio, con la quale la Scuola Superiore Sant’Anna collabora in maniera stabile.

I risultati saranno disponibili nei primi giorni della settimana prossima. Intanto, come le norme impongono, i contatti del caso positivo sono in isolamento in collegio, con tutti gli allievi che sono chiamati a rispettare le cautele richieste in questi casi per tutti i cittadini.

"La Scuola Superiore Sant'Anna - sottolinea la rettrice Sabina Nuti - grazie alla collaborazione con la Ausl Toscana Nord Ovest, vuole affrontare l’emergenza con tempestività, operando un monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute delle allieve e degli allievi e di tutte le componenti della sua comunità, sottolineando l’importanza di mantenere i comportamenti adeguati, ossia uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani, dentro e fuori la Scuola. In particolare, le misure adottate per allieve e allievi, che risiedono nei collegi, sono avvenute secondo il principio di massima precauzione, in accordo con le migliori pratiche internazionali".